El tenista chileno Christian Garín fue descalificado después de negarse a jugar por fuerte golpe recibido

El tenista chileno Christian Garín fue protagonista de una gran polémica en la Copa Davis, tras ser expulsado del torneo, después de ser golpeado accidentalmente por su contrincante, el belga Zizou Bergs.

Bergs arremetió, en medio del festejo de un punto, contra el chileno. Los jueces determinaron -en contra de los actuales reglamentos- que había sido casual, y sancionaron la visitante por negarse a seguir jugando.

A su vez, todo el equipo liderado por su entrenador Nicolás Massú pidió que se le otorgue el encuentro ganado y, ante la negativa del árbitro Carlos Roman, Garín tomó la decisión de no salir a jugar. Tras dos advertencias por violación de tiempo, se le dio el game a Bergs y, con esto, el 3-1 en la serie para el conjunto local.

"Hasta el último punto que se jugó el ambiente estaba siendo espectacular. Se me pusieron los pelos de punta pensando que ese podía ser mi momento y que podía ganar el partido. Lo golpeé, sí. Cometí un pequeño error en un momento de pura emoción. Después del passing shot, salté por pura euforia, corrí hacia el banco y pensé que podía esquivarle. De algún modo, él no se echó atrás. Me estaba viendo venir y chocamos", declaró el belga.

Ante esto, en la mañana del lunes, la Federación de Tenis de Chile ingresó una petición formal a la Federación Internacional de Tenis (ITF) reclamando los siguientes puntos:

1. Reversión inmediata del resultado del partido, otorgando la victoria al Sr. Garin debido a la aplicación incorrecta de las reglas y la clara interferencia física del Sr. Bergs.

2. Reprogramación del quinto partido decisivo para una fecha posterior en condiciones que aseguren la equidad para ambos equipos.

3. Medidas compensatorias para Chile, como una entrada automática como wild card a las Finales de la Copa Davis, en reconocimiento de la desventaja sufrida debido a la falta de aplicación de las reglas por parte de la ITF.

Lee también: Italia conquista la Copa Davis de la mano de Jannik Sinner

Zizou Bergs collides with Cristian Garin, while celebrating a massive break of serve. 🫣



After Garin received medical treatment, the Chilean refused to return to court, resulting in multiple time violation warnings.

Chile then received a game penalty, which won the deciding set… pic.twitter.com/dpXHhs8pvq — Tennis Channel (@TennisChannel) February 2, 2025

Noticia al Dia