El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El boxeador venezolano Albert Ramírez logró una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico-neozelandés Jerome Pampellone, en una pelea eliminatoria por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate se celebró en el marco del evento “KO a las Drogas”, organizado por la AMB en el Estadio Mártire de Benina.

Ramírez, oriundo de El Vigía, mostró una estrategia paciente en los primeros asaltos, pero a partir del cuarto comenzó a imponer su ritmo con golpes certeros y presión constante.

En el séptimo round, conectó una combinación fulminante que obligó al árbitro a detener el combate, protegiendo la integridad de Pampellone, quien no logró recuperarse.

Con esta victoria, Ramírez: