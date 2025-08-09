El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El boxeador venezolano Albert Ramírez logró una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico-neozelandés Jerome Pampellone, en una pelea eliminatoria por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).
El combate se celebró en el marco del evento “KO a las Drogas”, organizado por la AMB en el Estadio Mártire de Benina.
Ramírez, oriundo de El Vigía, mostró una estrategia paciente en los primeros asaltos, pero a partir del cuarto comenzó a imponer su ritmo con golpes certeros y presión constante.
En el séptimo round, conectó una combinación fulminante que obligó al árbitro a detener el combate, protegiendo la integridad de Pampellone, quien no logró recuperarse.
Con esta victoria, Ramírez:
- Se mantiene invicto con un récord profesional de 22 triunfos, 19 de ellos por la vía del nocaut.
- Obtiene el título interino de las 175 libras de la AMB.
- Se convierte en retador obligatorio al campeonato mundial absoluto de la categoría.