Sábado 09 de agosto de 2025
Deportes

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB

El criollo se impuso ante su oponente con un nocaut contundente en el séptimo asalto

Por Daniel García

El venezolano Albert Ramirez noqueó para alcanzar el título interino AMB
El boxeador venezolano Albert Ramírez logró una victoria contundente al derrotar por nocaut técnico en el séptimo asalto al británico-neozelandés Jerome Pampellone, en una pelea eliminatoria por el título semipesado de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB).

El combate se celebró en el marco del evento “KO a las Drogas”, organizado por la AMB en el Estadio Mártire de Benina.

Ramírez, oriundo de El Vigía, mostró una estrategia paciente en los primeros asaltos, pero a partir del cuarto comenzó a imponer su ritmo con golpes certeros y presión constante.

En el séptimo round, conectó una combinación fulminante que obligó al árbitro a detener el combate, protegiendo la integridad de Pampellone, quien no logró recuperarse.

Con esta victoria, Ramírez:

  • Se mantiene invicto con un récord profesional de 22 triunfos, 19 de ellos por la vía del nocaut.
  • Obtiene el título interino de las 175 libras de la AMB.
  • Se convierte en retador obligatorio al campeonato mundial absoluto de la categoría.

Temas:

Sucesos

Enfrentamiento con policías en Santa Lucía dejó un delincuente muerto que venía huyendo desde Falcón

Funcionarios adscritos a la División contra la Delincuencia Organizada (DCDO) del Cuerpo de Policía Nacional Bolivariana (CPNB), lograron abatir en horas de la noche de este viernes ocho de agosto a un peligroso antisocial solicitado por el delito de homicidio, quien venía huyendo desde el estado Falcón.

Deportes

Real Madrid goleó al Leganés en amistoso por pretemporada

El cuadro merengue se repara con miras al comienzo de LaLiga 2025-2026
Al Dia

Jeffren Suárez: “No me arrepiento de haber rechazado a Venezuela”

El futbolista indicó que en su momento lo llamaron para formar parte de las categorías juveniles
Deportes

Lamine Yamal y Robert Lewandowski sancionados por incumplir protocolo antidopaje

Ambos futbolistas fueron multados con 5.000 euros cada uno

