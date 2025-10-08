El venezolano Andy Borregales entre los mejores de la quinta semana en la NFL

El venezolano Andy Borregales y el cubano Eddy Piñeiro fueron reconocidos como dos de los jugadores latinos más sobresalientes de la semana cinco en la NFL, gracias a sus actuaciones decisivas como pateadores en los triunfos de sus respectivos equipos.

Borregales, novato de los New England Patriots, convirtió el gol de campo que selló la victoria 23-20 sobre los Buffalo Bills, quitándoles el invicto en un emocionante encuentro disputado el lunes. El caraqueño fue homenajeado por el entrenador Mike Vrabel y sus compañeros, quienes le entregaron el balón del partido por segunda vez en la temporada.

Seleccionado en la sexta ronda del Draft 2025, Borregales se ganó el puesto como pateador titular tras una sólida pretemporada. En cinco partidos oficiales, ha convertido siete de ocho intentos de gol de campo. Su ejecución más larga fue de 53 yardas ante los Miami Dolphins, mientras que contra los Bills acertó un intento de 52 yardas.

Por su parte, Eddy Piñeiro, pateador de los San Francisco 49ers, fue nombrado Mejor Jugador de Equipos Especiales de la semana cinco. El reconocimiento llegó tras su impecable actuación en la victoria en tiempo extra 26-23 sobre Los Angeles Rams, donde convirtió cuatro goles de campo (37, 20, 59 y 41 yardas) y dos puntos extras. El intento de 59 yardas fue el más largo de su carrera.

Piñeiro, de 30 años, firmó con los 49ers el pasado 9 de septiembre en reemplazo de Jake Moddy. Desde su llegada, ha mantenido una efectividad perfecta en sus 11 ejecuciones. Su registro incluye tres goles de campo entre 20 y 29 yardas, tres entre 30 y 39, tres entre 40 y 49, y dos de más de 50 yardas.

Este es el cuarto reconocimiento como Jugador de Equipos Especiales que Piñeiro recibe en sus ocho años de carrera en la NFL.

Talento latino en ascenso en la NFL

Las actuaciones de Borregales y Piñeiro reflejan el creciente impacto de los jugadores latinos en la NFL. Ambos se consolidan como figuras clave en sus equipos y demuestran que el talento hispano sigue ganando terreno en el fútbol americano profesional.

Noticia al Día / EFE

