Lunes 06 de octubre de 2025
Al Dia

El venezolano Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots

Por Christian Coronel

El venezolano Andy Borregales salva a Patriots y termina con el invicto de Bills
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El pateador venezolano de Patriots de New England, Andy Borregales, fue el héroe en la victoria de su equipo 23-20 ante Bills de Buffalo este domingo 5 de octubre, al anotar un gol de campo desde más de 50 yardas y faltando 20 segundos para el final.

Borregales, nacido en Caracas y que se mudó a Estados Unidos con dos años, había concretado sus dos anotaciones previas en el duelo, para sumar cinco de seis anotaciones antes de la patada decisiva que puso cifras definitivas en favor de Patriots.

El criollo fue elegido con el número 182 en la sexta ronda del último draft y se hizo con un puesto en el roster oficial del equipo durante los partidos de pretemporada.

Con esto, se terminó el invicto de los Bills, que llevaban cuatro triunfos consecutivos antes de caer en casa, el Highmark Stadium. Por su parte, New England cuenta con tres victorias y una derrota.

Noticia al Día

Temas:

¿Cuál es la mejor emisora de radio de maracaibo?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Trujillo impartirá histórico espectáculo de fe en la canonización

Trujillo impartirá histórico espectáculo de fe en la canonización

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Pasarela 360° redefine y expande la moda en el Zulia

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Ultimaron a compañero de tragos por faltarle el respeto a una mujer en Caracas

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa:

Yailin ‘La más viral’ sufrió un accidente de tránsito, pero salió ilesa: "Dios me dio otra oportunidad de vida"

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

El Día del Politólogo en Venezuela se celebra el 6 de octubre

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Amor con factura: Esto es lo que gasta una novia maracucha para llegar al altar

Dimitió el primer ministro de Francia

Dimitió el primer ministro de Francia

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

Hoy se conmemora el día mundial de la Parálisis cerebral

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La broma de Schwarzenegger que condenó a Stallone

La

La "Regla Eastwood": El conflicto que transformó Hollywood

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.5 se registró al suroeste de Carora durante la madrugada

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Deportada Greta Thunberg y a otros 170 activistas por Israel

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo reaparecen juntos tras anuncio de compromiso

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

Jaden Smith impone moda: Sigue sorprendiendo con su estilo

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Zulia amanece con cielo parcialmente nublado y probabilidad de lluvias eléctricas en algunas zonas

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Sismo de magnitud 3.1 se registró al este de Bachaquero durante la madrugada

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Brasil denunció red que facilitó ingreso ilegal de migrantes venezolanos: Así operaba

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

Hace dos meses la inspectora Echeto había inaugurado la sede del SENAMECF en Lossada

León XIV: los migrantes

León XIV: los migrantes "no deben encontrar el estigma de la discriminación" a su llegada

Noticias Relacionadas

Al Dia

Mascotas en el país tienen atención prioritaria : Siete mil fueron esterilizadas el pasado fin de semana

La Misión supera las 7 Mil esterilizaciones en Jornada Nacional y Castralat 2025
Zulia

Unassg exige mejoras salariales y respeto a derechos laborales ante crisis económica

La organización gremial señala que trabajadores activos, jubilados y pensionados han expresado durante años su inconformidad ante la pérdida del valor real de los sueldos, pensiones y prestaciones sociales
Deportes

Azulejos pone contra la pared a Yankees en la Serie Divisional

Con esta derrota, los Yankees necesitan ganar los próximos tres juegos para seguir vivos en la postemporada
Al Dia

Buscan a Princesa, perrita extraviada en Cumbres de Maracaibo tras fuegos artificiales

La familia solicita apoyo a la comunidad para localizarla y facilitar su regreso a casa

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025