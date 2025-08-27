Miércoles 27 de agosto de 2025
El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots

El caraqueño fue seleccionado en el puesto 182 de la sexta ronda del Draft 2025

Por Daniel García

El venezolano Andy Borregales verá acción en la NFL con los Patriots
Foto: NFL
El joven venezolano Andy Borregales ha sido confirmado como nuevo pateador de los New England Patriots, tras ser seleccionado en el puesto 182 de la sexta ronda del Draft 2025. Su incorporación lo convierte en uno de los representantes latinoamericanos en la élite del fútbol americano profesional.

El caraqueño, de 23 años, continúa el legado familiar iniciado por su hermano José Borregales, quien también brilló como pateador en la Universidad de Miami y tuvo participación con los Tampa Bay Buccaneers en 2021. En esta ocasión, Andy superó la competencia interna frente a Parker Romo, quien fue liberado por el equipo tras la pretemporada.

En su debut ante los Washington Commanders, el venezolano colaboró con seis puntos, incluyendo tres puntos extra y un gol de campo de 33 yardas. En la segunda semana, sumó cinco unidades frente a los Minnesota Vikings, destacando con un gol de campo de 51 yardas, el más largo de su actuación. En el cierre de la pretemporada ante los New York Giants, anotó un gol de campo de 30 yardas y un punto extra.

Con esta incorporación, Borregales se convierte en el cuarto venezolano en jugar en la NFL, siguiendo los pasos de Alan Pringle (Detroit Lions, 1975), Patrick Ragusa (New York Jets, 1987) y su hermano José. Además, compartirá equipo con el esquinero Christian González, de origen colombiano, fortaleciendo la presencia latina en la franquicia dela NFL.

