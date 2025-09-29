El tachirense Angelo Toscano se consagró campeón Sudamericano Juvenil 2025 al ganar la medalla de oro en la prueba de los 400 metros combinados en Río de Janeiro, Brasil.

Toscano también obtuvo la medalla de plata y se coronó subcampeón sudamericano en el relevo masculino 4×200 metros libre. Asimismo, el joven alcanzó todas las finales en sus especialidades, por lo que reafirmó su posición como una de las figuras más prometedoras en esta disciplina en Latinoamérica.

El venezolano compartió un video de la ceremonia de premiación a través de sus redes sociales el sábado 27 de septiembre. “Oro suramericano en la prueba de 400 metros combinados. Gracias Dios”, escribió el atleta.

El Campeonato Sudamericano Juvenil 2025 es un evento deportivo de carácter fundamental para el desarrollo de la natación regional. La competencia convoca a las promesas juveniles del continente, ofreciendo un escenario oficial para el registro de marcas y la medición de rendimiento.

Logros de Ángelo Toscano

Toscano, de 14 años de edad, fue convocado en 2022 para participar en el Campeonato de la Confederación Centroamericana y del Caribe de Aficionados a la Natación (CCCAN) celebrado en Barbados, y en la XXXIX Invitación a Delfines del Naco, en República Dominicana. En esas competencias se coronó campeón en 400 metros libres, 200 metros mariposa, relevo libre 4×100 y relevo combinado 4×100. Además, alcanzó el subcampeonato en 200 metros libres y 200 combinados.

En 2023, Ángelo se consolidó como campeón nacional en natación y en aguas abiertas. Actualmente, mantiene el título nacional en 800 metros combinado y ostenta el puesto de subcampeón nacional de aguas abiertas.

En 2024, el nadador participó en el Campeonato CCCAN de natación, celebrado en Monterrey, México. Su desempeño se tradujo en la obtención de cuatro medallas de bronce y un cuarto lugar en el evento.

El joven colonense es considerado una promesa de la natación al formar parte de la selección nacional y actualmente ser categoría juvenil A. De acuerdo con un reportaje realizado por el diario Los Andes, el joven acumula más de 120 medallas nacionales e internacionales conquistadas en distintas modalidades.

Toscano es oriundo del barrio Pérez de Toloza, en San Juan de Colón, municipio Ayacucho, al norte del estado Táchira, por lo que se ha convertido en un motivo de orgullo para la llamada “Ciudad de las Palmeras”.

Noticia al Día con información de El Diario