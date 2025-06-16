El venezolano Jesús Valenzuela debutará en el Mundial de Clubes como árbitro principal

El árbitro venezolano, Jesús Valenzuela, se estrenará este lunes 16 de junio en el Mundial de Clubes, que se desarrolla en los Estados Unidos. Su participación marcará el inicio de la segunda jornada en fase de grupos del prestigioso torneo internacional que reúne a los mejores clubes de distintos continentes.

Valenzuela será el encargado de impartir justicia en el enfrentamiento entre el Chelsea de Inglaterra y Los Ángeles Fútbol Club de la Major League Soccer (MLS). El duelo, que promete emociones y alto nivel competitivo, se disputará en el Estadio Mercedes-Benz de Atlanta, escenario de grandes eventos futbolísticos.

Con experiencia en torneos internacionales y un historial de actuaciones destacadas, el principal venezolano tendrá una oportunidad clave para demostrar su calidad en el arbitraje a nivel mundial.

