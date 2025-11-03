El venezolano Juan Pablo Dos Santos desafió los límites en el Maratón de Nueva York

Este fin de semana, el atleta venezolano Juan Pablo Dos Santos, nuevamente escribió una página inspiradora en la historia del deporte al completar el Maratón de Nueva York con dos prótesis como piernas.

A sus 26 años, Dos Santos enfrentó el reto más exigente de su carrera, recorriendo los 42,195 kilómetros en 15 horas y 21 minutos, en una jornada que reunió a más de 55.000 corredores de 150 países.

“No corro con las piernas, corro con el corazón”, destacó en sus redes sociales, donde compartió cada etapa de su recorrido con frases motivadoras, videos y una imagen final en silla de ruedas luciendo su medalla. Su participación fue más que una competencia: fue una declaración de vida.

Hace seis años, un accidente de tránsito cambió su destino. En lugar de rendirse, transformó el dolor en motor de inspiración. Hoy, además de ser atleta amputado, es creador de contenido y conferencista, dedicado a motivar a miles de personas bajo el lema “Imparables”.

Su participación en Nueva York se suma a otras gestas recientes, como la media maratón CAF en Caracas y la media maratón de Madrid, consolidando su mensaje: "Los límites solo existen en la mente".