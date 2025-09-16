El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El defensor juvenil Yiandro Raap, de apenas 19 años, fue incluido oficialmente en la lista de jugadores del PSV Eindhoven para disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026, convirtiéndose en el único representante venezolano en el torneo más importante de clubes europeos.

Raap nació en Hoek van Holland, Países Bajos, pero ha demostrado un firme compromiso con su herencia venezolana, representando a la Vinotinto en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23, incluyendo su participación en el pasado Sudamericano sub-20.

Proyección internacional desde el PSV

Formado en academias como ADO Den Haag, Feyenoord y actualmente en el PSV, Raap ha destacado por su versatilidad defensiva, desempeñándose como mediocampista de contención, central y lateral derecho. En lo que va de la temporada, ha disputado tres partidos con el equipo filial del PSV, lo que le valió la confianza del cuerpo técnico para ser inscrito en la Champions.

El PSV, segundo club más laureado de los Países Bajos con 26 títulos de liga, y campeón de Europa en 1988, enfrentará en esta fase a rivales como Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Napoli, Liverpool, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayern Múnich, en un grupo de alta exigencia

