Martes 16 de septiembre de 2025
Deportes

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El juvenil será el único venezolano que disputará esta temporada la Uefa Champions League

Por Daniel García

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

El defensor juvenil Yiandro Raap, de apenas 19 años, fue incluido oficialmente en la lista de jugadores del PSV Eindhoven para disputar la fase de grupos de la UEFA Champions League 2025-2026, convirtiéndose en el único representante venezolano en el torneo más importante de clubes europeos.

Raap nació en Hoek van Holland, Países Bajos, pero ha demostrado un firme compromiso con su herencia venezolana, representando a la Vinotinto en las categorías sub-17, sub-20 y sub-23, incluyendo su participación en el pasado Sudamericano sub-20.

Proyección internacional desde el PSV

Formado en academias como ADO Den Haag, Feyenoord y actualmente en el PSV, Raap ha destacado por su versatilidad defensiva, desempeñándose como mediocampista de contención, central y lateral derecho. En lo que va de la temporada, ha disputado tres partidos con el equipo filial del PSV, lo que le valió la confianza del cuerpo técnico para ser inscrito en la Champions.

El PSV, segundo club más laureado de los Países Bajos con 26 títulos de liga, y campeón de Europa en 1988, enfrentará en esta fase a rivales como Union Saint-Gilloise, Bayer Leverkusen, Napoli, Liverpool, Atlético de Madrid, Newcastle y Bayern Múnich, en un grupo de alta exigencia

Lee también: Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

El vinotinto Yiandro Raap es inscrito por el PSV Eindhoven para disputar la Champions

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este martes 16 de septiembre de 2025

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Salomón Rondón arriba a sus 36 años

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Paralizadas 16 empresas por contaminar el medio ambiente en el país

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Ucrania al borde de la rendición (por Luz Neira Parra)

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Estos son los ganadores de los Premios Emmy 2025

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Ayudemos a la joven a Andreina Centeno quien requiere una operación de cráneo anatomía

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Apple TV+ domina los premios Emmy con una gran sorpresa

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Brooke Hogan no se arrepiente de no estar en el testamento de Hulk Hogan

Cómo identificar un casino en línea confiable

Cómo identificar un casino en línea confiable

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Un viaje sin postales (por Alejandro Vásquez Escalona)

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Modric anotó su primer gol como rossonero y guía al Milan a la victoria

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

EEUU eliminó a Colombia, Venezuela y Bolivia de la lista de los países que combaten el narcotráfico

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas:

Petro tras la descertificación de la lucha antidrogas: "Se acaba la dependencia de Colombia del armamento de EEUU"

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

Murió el actor Robert Redford

Murió el actor Robert Redford

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este martes 16 de septiembre

Noticias Relacionadas

Al Dia

Onda tropical N° 35 entraría al territorio venezolano este martes 16-Sept

Anuncian lluvias en Zulia y otros estados del país

Principal

Yulimar Rojas volvió por todo lo alto: Se mete a la final de triple salto en el Mundial de Tokio

La campeona reaparece tras una dura travesía marcada por la rotura del tendón de Aquiles en abril de 2024
Al Dia

Tres referentes estarán desde el primer día con Águilas del Zulia

Alí Castillo, José Pirela y Silvino Bracho serán de la partida inicial bajo las órdenes de Lipso Nava
Deportes

Armand Duplantis supera su récord mundial en Tokio

Con este nuevo triunfo, Duplantis reafirma su dominio absoluto en la disciplina y suma un nuevo capítulo a su amplio palmarés deportivo

Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025