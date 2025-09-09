El voleibol sube el telón en celebración de los 60 años de la Dirección de Deportes de LUZ

El voleibol será la disciplina que abra el programa de competencias de la semana aniversario de la Dirección de Deportes de la Universidad del Zulia, el próximo lunes, en el gimnasio Dr. Antonio Borjas Romero, sede de esta dependencia, ubicada en el Núcleo Humanístico.

La acción deportiva por la celebración de los 60 años, el 15 de septiembre, comenzará con el encuentro entre los equipos escuela Ubaldina Herrera y LUZ, en femenino, a las 5:00 pm.

Posteriormente, a las 6:00 pm., se enfrentarán LUZ y Sureños, en masculino, y cierra la tanda de apertura Sureños contra Centinelas, a las 7:00 pm. Estos sextetos también participan en LVII edición de la copa LUZ de voleibol.

La disciplina de la maya alta, coordinada por el entrenador Régulo Vargas, es una de las más competitivas y con mayor auge dentro de la universidad, una tradición que se mantiene.

La creación de la escuela Ubaldina Herrera, que preside Daniel Peley, es una propuesta que viene a complementar las tareas de desarrollo de la disciplina captando y formando el talento, que ya comenzó a nutrir las selecciones de alta competencia de nuestra universidad.

Por todo eso, es el primer deporte en anotarse para festejar desde el primer día, y por todo lo alto, la semana aniversario.

Sus estudiantes atletas, entrenadores y representantes, así como la directiva y demás personal de la Dirección de Deportes, extienden cordial invitación a la comunidad universitaria a disfrutar de estos encuentros.

Noticia al Día / Nota de prensa