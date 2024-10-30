El Zulia se alista para el Campeonato Nacional U11

La selección de beisbol del estado Zulia en su categoría U11, se encuentra lista para participar en el Campeonato Nacional de la Federación Venezolana. La competición se estará llevando a cabo del 1 al 8 de noviembre en San Mateo, Aragua.

Denny Bravo, manager del conjunto petrolero se muestra muy optimista con el resultado que puede ofrecer el combinado: "tenemos un equipo bastante balanceado, buen pitcheo, bateo, defensa, y esperamos traernos la medalla de oro para el Zulia".

Los integrantes que conforman al cuadro regional son:

1)Alejandro Andrade

2) Derek Bravo

3) Jorge Aranguibel

3) Carlos Leal

4) Miguel Reyes

5) Eder Paz

6) Thiago Quero

7) Lucas Berrios

8) Jesús Paz

9) Jessie Nava

10) Alexander Hernández

11) Paul Ontiveros

12) Luis Osorio

13) Santiago León

14) Ray Pinillo

15) Carlos Leal

16) Jhoser Contreras

17) Lewis Rodríguez

Personal Técnico

Denny Bravo (Manager)

Daris Andrade (Coach)

Denny Bravo Jr. (Coach)

Jackson Paz (Coach)

Gregorio Gudiño (Trainer)

Liliana Fuenmayor (Asozulia)

Noticia al Día / IRDEZ

Lee también: Águilas y Cardenales se miden nuevamente en "El Nido"