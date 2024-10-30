El Zulia se alista para el Campeonato Nacional U11

La selección de beisbol del estado Zulia en su categoría U11, se encuentra lista para participar en el Campeonato Nacional de la Federación Venezolana. La competición se estará llevando a cabo del 1 al 8 de noviembre en San Mateo, Aragua.
Denny Bravo, manager del conjunto petrolero se muestra muy optimista con el resultado que puede ofrecer el combinado: "tenemos un equipo bastante balanceado, buen pitcheo, bateo, defensa, y esperamos traernos la medalla de oro para el Zulia".
Los integrantes que conforman al cuadro regional son:
1)Alejandro Andrade
2) Derek Bravo
3) Jorge Aranguibel
3) Carlos Leal
4) Miguel Reyes
5) Eder Paz
6) Thiago Quero
7) Lucas Berrios
8) Jesús Paz
9) Jessie Nava
10) Alexander Hernández
11) Paul Ontiveros
12) Luis Osorio
13) Santiago León
14) Ray Pinillo
15) Carlos Leal
16) Jhoser Contreras
17) Lewis Rodríguez
Personal Técnico
Denny Bravo (Manager)
Daris Andrade (Coach)
Denny Bravo Jr. (Coach)
Jackson Paz (Coach)
Gregorio Gudiño (Trainer)
Liliana Fuenmayor (Asozulia)
