El Zulia se luce como sede del boxeo nacional júnior con impecable organización y destacados resultados

Con tres jornadas cumplidas, el XXX Campeonato Nacional de Boxeo Júnior Copa Betulio González avanza con éxito rotundo en el gimnasio Pedro Elías Belisario Aponte de Maracaibo, consolidando al Zulia como epicentro del talento emergente y la excelencia organizativa.

Tercera jornada: Zulia se impone con cinco victorias

La delegación zuliana brilló en el cuadrilátero al sumar cinco triunfos en diez enfrentamientos. Los protagonistas fueron:

Rosangelis Ríos (70 kg): victoria por RSC ante Fabianny Berrueta (Caracas) y pase directo a la final.

Ediyon Carruyo (48 kg): contundente 5-0 frente a Esnehiver Ereu (Lara).

Jeremy Cárdenas (50 kg): ajustado 3-2 sobre Yhonkeyver Díaz (Lara).

Jean Guanipa (60 kg): avanzó por walkover ante Samuel Gómez (Anzoátegui).

Diego Medina (75 kg): triunfo por RSC ante Wilber Sequera (Lara).

Las derrotas correspondieron a Avilliannys Venegas (50 kg), Valentina Álvarez (54 kg), Andry Sandoval (60 kg), Yiliuska Paz (63 kg) y Eleazar Márquez (54 kg).

“Lo di todo en el ring, me sentí muy preparada. Con mi poderoso jab fui llevando a mi rival hasta que logré vencerla antes de que sonara la campana”, expresó emocionada la marabina Rosangelis Ríos, pupila del entrenador Leonardo Ortiz, tras asegurar su pase a la final en los 70 kg.

Organización impecable y respaldo institucional

Gracias al impulso del Team Tawala de la Secretaría de Deportes y al trabajo articulado con el Instituto Regional de Deportes del Estado Zulia (IRDEZ), la cita organizada por la Asociación Zuliana de Boxeo y avalada por la Federación Venezolana de Boxeo ha destacado por su impecable logística y ambiente competitivo.

Desde Guárico, el joven pugilista José Morillo (46 kg) compartió su experiencia: “Hemos vivido una experiencia maravillosa, nos han tratado muy bien y la Villa Deportiva es excelente. En lo competitivo me ha ido súper bien con una victoria y voy por otra para llegar a la final y luchar por el oro”.

Combates para este 27 de agosto

Este miércoles, el cuadrilátero del Pedro Elías Belisario Aponte recibirá 33 combates a partir de las 3:00 p.m., con participación destacada del Team Tawala:

Esgleidys Zabala (48 kg)

Jorliangelis Igirio (52 kg)

Alberth Rivas Picón (46 kg)

Jeremy Cárdenas (50 kg)

Carlos Bracho (52 kg)

Jairo Muñoz (70 kg)

Jhonayker Zabala (57 kg)

Noticia al Día / Prensa IRDEZ