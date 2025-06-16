El zuliano Elías Díaz selló victoria de Padres con el cuarto vuelacerca de temporada

El receptor venezolano Elías Díaz selló este domingo la victoria 8-2 de los Padres sobre los Diamondbacks, luego de conectar jonrón en el último capítulo del juego celebrado en el Chase Field de Phoenix

El estacazo del zuliano viajó 398 pies hasta las gradas del jardín izquierdo, colocando cifras definitorias en favor de la novena religiosa.

En lo que va de zafra, Díaz suma cuatro jonrones, 219 de average, diez remolques y 20 anotadas en 146 visitas al plato.

Lee también: ¡Encendido! Eugenio Suárez explotó el bombazo 21 de la temporada