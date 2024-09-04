El zuliano Jackson Chourio conectó vuelacerca y está a uno de la marca 20/20

El zuliano Jackson Chourio conectó su decimonoveno cuadrangular de la temporada en el encuentro de los Cerveceros de Milwaukee ante los Cardenales de San Luis.

Chourio la sacó de jonrón en la parte baja del tercer episodio para empatar las acciones en el marcador dos carreras por dos.

El criollo batea para un promedio de .279, con 19 vuelacercas, 68 carreras impulsadas, 20 bases robadas y un OPS de .797.

Con esto, el zuliano está a un cuadrangular de convertirse en el primer novato venezolano con una temporada de veinte cuadrangulares y veinte bases robadas.

Cabe destacar que en la historia de los Cerveceros tampoco hay registros de un novato con un 20/20.

