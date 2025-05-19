El zuliano Jackson Chourio se roba un jonrón en victoria de los Cerveceros

Este domingo los Cerveceros de Milwaukee cortaron la seguidilla de 13 victorias consecutivas de los Mellizos de Minnesota, en un juego que finalizó 5-2 en favor de los lupulosos en el American Family Field.

El encuentro estuvo marcado por una jugada clave que protagonizó el jardinero zuliano Jackson Chourio, quien evitó el empate al robarle un cuadrangular con corredor en circulación al pelotero estadounidense Royce Lewis que en su recorrido a las almohadillas señaló a Chourio destacando su joya defensiva.

Una vez más, el marabino, de 21 años, demuestra su talento ofensivo y defensivo en su naciente trayectoria dentro del mejor beisbol del mundo.