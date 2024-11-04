Viernes 22 de agosto de 2025
El zuliano Jackson Chourio y seis criollos más entre los candidatos al Bate de Plata

El Bate de Plata es un galardón que entrega anualmente las Grandes Ligas a los peloteros más destacados a la…

Por pasante2

El zuliano Jackson Chourio y seis criollos más entre los candidatos al Bate de Plata
El Bate de Plata es un galardón que entrega anualmente las Grandes Ligas a los peloteros más destacados a la ofensiva en una temporada, premiando a los jugadores por posición, tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional.

En esta ocasión, hay siete venezolanos entre los candidatos a quedarse con el premio correspondiente a la temporada 2024 de la MLB, los cuales se mencionan a continuación junto a los números que dejaron en la zafra:

Liga Americana

  • Gleyber Torres (Yankees de Nueva York, Segunda Base): .257 de promedio, 587 turnos al bate, 151 imparables, 15 jonrones, 63 carreras remolcadas y 80 carreras anotadas.
  • José Altuve (Astros de Houston, Segunda Base): .295 de promedio, 628 turnos al bate, 185 imparables, 20 jonrones, 65 carreras remolcadas y 94 carreras anotadas.
  • Anthony Santander (Orioles de Baltimore, Jardinero): .235 de promedio, 595 turnos al bate, 140 imparables, 44 jonrones, 102 carreras remolcadas y 91 carreras anotadas.
  • Salvador Pérez (Reales de Kansas City, Receptor): .271 de promedio, 590 turnos al bate, 160 imparables, 27 jonrones, 104 carreras remolcadas y 58 carreras anotadas.

Liga Nacional

  • Luis Arráez (Padres de San Diego, Segunda Base): .314 de promedio, 637 turnos al bate, 200 imparables, cuatro jonrones, 46 carreras remolcadas y 83 carreras anotadas.
  • Jackson Chourio (Cerveceros de Milwaukee, Jardinero): .275 de promedio, 528 turnos al bate, 145 imparables, 21 jonrones, 79 carreras remolcadas y 80 carreras anotadas.
  • William Contreras (Cerveceros de Milwaukee, Receptor): .281 de promedio, 595 turnos al bate, 167 imparables, 23 jonrones, 92 carreras remolcadas y 99 carreras anotadas.

Los ganadores del Bate de Plata 2024 serán anunciados el 12 de noviembre del presente año.

Lee también: Renato Núñez fue nombrado Jugador del Mes en la LVBP

Noticia Al Día/MLB

Fernando Luzardo/Pasante

