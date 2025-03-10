El zuliano José "Brujo" Martínez jugará la final de la copa Paulista

Este domingo en la semifinal del campeonato Paulista, el Corinthians derrotó 2-1 a Santos para convertirse en el primer finalista de la competencia del fútbol brasileño.

Los goles fueron de Yuri Alberto a pase de Memphis Depay al minuto 12 y de Rodrigo Garro al 56′, mientras que por Santos Tiquinho Soares anotó al 38′.

El zuliano José "Brujo" Martínez disputó los 90 minutos con Corinthians, mientras que por Santos Yeferson Soteldo jugó 84 minutos.

Este lunes 19 de marzo, Corinthians conocerá si rival del choque entre Palmeiras y Sao Paulo; este último contando con la presencia de Nahuel Ferraresi entre sus filas.