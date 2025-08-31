Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

El receptor zuliano Elías Díaz volvió a dejar su huella en las Grandes Ligas al conectar dos cuadrangulares en la victoria 12-3 de los Padres de San Diego sobre los Mellizos de Minnesota, reafirmando su rol como referente ofensivo con el conjunto fraile.

Díaz brilló en la jornada con batazos que recorrieron 405 y 360 pies respectivamente, impulsando tres carreras y anotando dos. Su actuación fue clave para consolidar el dominio de los Padres. En la presente campaña, el criollo acumula ocho estacazos.

Con este par de bambinazos, Elías Díaz continúa afianzándose como uno de los receptores venezolanos más jonroneros en la historia de las Grandes Ligas, acercándose a la marca de Henry Blanco, quien conectó 72 cuadrangulares a lo largo de su carrera y ocupa el noveno puesto entre los catchers criollos con más vuelacercas en la MLB.