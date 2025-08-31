Domingo 31 de agosto de 2025
Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres

El receptor zuliano llegó a los 70 jonrones de por vida en Grandes Ligas

Por Daniel García

Elías Díaz pegó dos tablazos en triunfo de Padres
Foto: MLB
El receptor zuliano Elías Díaz volvió a dejar su huella en las Grandes Ligas al conectar dos cuadrangulares en la victoria 12-3 de los Padres de San Diego sobre los Mellizos de Minnesota, reafirmando su rol como referente ofensivo con el conjunto fraile.

Díaz brilló en la jornada con batazos que recorrieron 405 y 360 pies respectivamente, impulsando tres carreras y anotando dos. Su actuación fue clave para consolidar el dominio de los Padres. En la presente campaña, el criollo acumula ocho estacazos.

Con este par de bambinazos, Elías Díaz continúa afianzándose como uno de los receptores venezolanos más jonroneros en la historia de las Grandes Ligas, acercándose a la marca de Henry Blanco, quien conectó 72 cuadrangulares a lo largo de su carrera y ocupa el noveno puesto entre los catchers criollos con más vuelacercas en la MLB.

