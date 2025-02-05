Elvis Andrus será exaltado al Salón de la Fama de Rangers de Texas

El venezolano Elvis Andrus será elevado al Salón de la Fama de los Rangers de Texas tras convertirse en el pelotero con más juegos disputados en el campo corto de la organización del nuevo circuito en las mayores.

Andrus, quien se retiró en la pasada campaña, coleccionó 102 jonrones, 775 carreras impulsadas, 347 bases robadas en 2,059 encuentros a lo largo de sus 15 años con los Rangers. Asimismo, el maracayero, en 10 años, se robó al menos 20 bases, superando las 30 estafas en cinco campañas distintas.

El torpedero criollo, de 36 años, será homenajeado el próximo 28 de junio en el Globe Life Fiel, sede del cuadro texano que disputará ese día un juego de temporada pautado contra los Marineros de Seattle.

