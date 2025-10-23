Emmanuel Clase no jugará en Venezuela esta temporada

El cerrador dominicano de los Guardianes de Cleveland, Emmanuel Clase, no se unirá a los Tiburones de La Guaira a pesar de su interés en jugar en Venezuela y de haber llegado a un acuerdo preliminar.

La razón principal es que no recibió el permiso necesario para participar en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP). Esta negativa proviene de los Guardianes de Cleveland, la organización de Clase en las Grandes Ligas, y no de las Estrellas Orientales, su equipo en la Liga Dominicana de Béisbol Profesional (LIDOM).

El periodista Evan Drellich, en un informe para The Athletic, señala que los equipos de MLB tienen la facultad de prohibir que sus jugadores participen en torneos fuera de su país de origen, basándose en el Acuerdo Invernal.

Tras consultar a varias fuentes, Drellich confirma que Cleveland no permitirá que Clase juegue en la LVBP mientras esté bajo investigación por parte de las Grandes Ligas.

Las Grandes Ligas ya habrían notificado a los Tiburones sobre esta decisión. Fernando Veracierto, gerente deportivo de La Guaira, comentó a Guillermo Arcay que “no hay algo concreto” y mencionó que hay una intensa competencia en toda la región del Caribe para fichar al talentoso relevista.

Clase se encuentra en una lista restrictiva debido a la investigación de MLB relacionada con su posible implicación en apuestas en juegos de béisbol. Esta situación también ha impedido su inscripción en el roster de las Estrellas Orientales.

Según Drellich, el pitcher ha presentado una demanda tanto contra LIDOM como contra su presidente, Vitelio Mejía.

