Martes 21 de octubre de 2025
Deportes

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

Se espera la pronta incorporación al roster de La Guaira

Por Daniel García

Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira
Foto: MLB
El lanzador dominicano Emmanuel Clase fue anunciado como nuevo refuerzo de Tiburones de La Guaira, según informó el periodista Daniel Álvarez. Su llegada representa un movimiento de alto impacto para el equipo litoralense, que cerró la semana con récord de dos victorias y dos derrotas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Clase, reconocido por su potente recta y su dominio como cerrador, cuenta con una destacada trayectoria en las Grandes Ligas. En su carrera en MLB, ha acumulado 82 juegos salvados, 349 ponches y una efectividad de 1.84 en más de 230 innings lanzados. Su WHIP de 0.96 refleja su capacidad para limitar corredores y mantener el control en situaciones de alta presión.

En 2022, firmó una de sus mejores temporadas, liderando la Liga Americana en salvamentos con 42 y registrando una efectividad de apenas 1.36.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de su incorporación al roster activo, la presencia de Clase promete elevar el nivel competitivo de Tiburones y añadir atractivo al espectáculo beisbolístico de la presente temporada. Su experiencia y temple en la lomita lo convierten en una pieza clave para las aspiraciones del conjunto guaireño.

Temas:

Al Dia

El artista zuliano Yehoshua Villarreal brilla en la sexta Bienal de Arte en Salerno

Con sumo orgullo tenemos a bien reseñar la presencia del maestro artista, Yehoshua Villarreal, en la edición 2025 de la…
Deportes

Ali Castillo fue nombrado el aguilucho de la primera semana de LVBP

El zuliano dejó average de .500 en su primera semana de acción con los rapaces
Deportes

Cristiano Ronaldo Jr. fue convocado por la selección de Portugal Sub-16

Con apenas 15 años, Cristiano Jr. continúa su prometedora trayectoria en las categorías inferiores
Deportes

Azulejos vuelven a una Serie Mundial tras remontar ante Marineros en el séptimo juego

George Springer conectó el vuelacerca decisivo para el triunfo local

