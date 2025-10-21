Emmanuel Clase reforzará el pitcheo de los Tiburones de La Guaira

El lanzador dominicano Emmanuel Clase fue anunciado como nuevo refuerzo de Tiburones de La Guaira, según informó el periodista Daniel Álvarez. Su llegada representa un movimiento de alto impacto para el equipo litoralense, que cerró la semana con récord de dos victorias y dos derrotas en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional.

Clase, reconocido por su potente recta y su dominio como cerrador, cuenta con una destacada trayectoria en las Grandes Ligas. En su carrera en MLB, ha acumulado 82 juegos salvados, 349 ponches y una efectividad de 1.84 en más de 230 innings lanzados. Su WHIP de 0.96 refleja su capacidad para limitar corredores y mantener el control en situaciones de alta presión.

En 2022, firmó una de sus mejores temporadas, liderando la Liga Americana en salvamentos con 42 y registrando una efectividad de apenas 1.36.

Aunque aún no se ha confirmado la fecha de su incorporación al roster activo, la presencia de Clase promete elevar el nivel competitivo de Tiburones y añadir atractivo al espectáculo beisbolístico de la presente temporada. Su experiencia y temple en la lomita lo convierten en una pieza clave para las aspiraciones del conjunto guaireño.