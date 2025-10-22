¡Emocionante! Shai Gilgeous-Alexander recibe su anillo de campeón en la NBA

El base del Thunder de Oklahoma City, Shai Gilgeous-Alexander, recibió este martes 21 de octubre su anillo de campeón, un reconocimiento a su destacada actuación en la temporada pasada, donde su equipo se coronó en el mejor baloncesto del mundo.

Este momento, en la previa del primer duelo de la temporada (Thunder – Rockets), consolida su estatus como uno de los jugadores más prometedores de la NBA.

La ceremonia de entrega del anillo fue un evento emotivo, donde Gilgeous-Alexander compartió el escenario con sus compañeros de equipo y el cuerpo técnico.

Con este reconocimiento, Shai se prepara para enfrentar una nueva temporada con más motivación y ambición, buscando llevar a su equipo a nuevas alturas.

Shai Gilgeous-Alexander receives his ring 💍 🔥pic.twitter.com/o2wXV6Y99z — Legion Hoops (@LegionHoops) October 21, 2025

Noticia al Día