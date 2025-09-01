Un gesto deportivo terminó en escándalo durante el US Open, cuando el empresario polaco Piotr Szczerek, CEO de la firma Drogbruk, fue captado en video arrebatándole una gorra autografiada a un niño asistente, justo después de que el tenista Kamil Majchrzak se la entregara como muestra de agradecimiento tras su victoria ante Karen Khachanov.

El incidente ocurrió en las gradas del estadio Arthur Ashe, donde Majchrzak se acercó a saludar a los fanáticos y obsequiar su gorra a Brock, quien lo había alentado durante el partido. Sin embargo, antes de que el niño pudiera recibirla, Szczerek la tomó abruptamente y la guardó en el bolso de su acompañante.

El video se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el empresario, quien lejos de disculparse, declaró que “la vida es para quien llega primero”. La comunidad digital reaccionó con indignación, calificando el acto como una falta de respeto hacia el niño y los valores del deporte.

Majchrzak intervino para reparar el daño, localizando al niño al día siguiente y entregándole una nueva gorra autografiada junto a otros obsequios. El tenista compartió el momento en sus redes con el mensaje: “¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”, reafirmando su compromiso con los fanáticos y el respeto por la infancia.