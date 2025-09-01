Lunes 01 de septiembre de 2025
Al Dia

¡Insólito! Empresario le arrebató gorra autografiada a niño en el US Open

Una gorra autografiada por el tenista Kamil Majchrzak ocasionó el incómodo episodio con el infante

Por Daniel García

¡Insólito! Empresario le arrebató gorra autografiada a niño en el US Open
Foto: Agencias
Facebook Twitter Whatsapp Telegram

Un gesto deportivo terminó en escándalo durante el US Open, cuando el empresario polaco Piotr Szczerek, CEO de la firma Drogbruk, fue captado en video arrebatándole una gorra autografiada a un niño asistente, justo después de que el tenista Kamil Majchrzak se la entregara como muestra de agradecimiento tras su victoria ante Karen Khachanov.

El incidente ocurrió en las gradas del estadio Arthur Ashe, donde Majchrzak se acercó a saludar a los fanáticos y obsequiar su gorra a Brock, quien lo había alentado durante el partido. Sin embargo, antes de que el niño pudiera recibirla, Szczerek la tomó abruptamente y la guardó en el bolso de su acompañante.

El video se viralizó en redes sociales, generando una ola de críticas hacia el empresario, quien lejos de disculparse, declaró que “la vida es para quien llega primero”. La comunidad digital reaccionó con indignación, calificando el acto como una falta de respeto hacia el niño y los valores del deporte.

Majchrzak intervino para reparar el daño, localizando al niño al día siguiente y entregándole una nueva gorra autografiada junto a otros obsequios. El tenista compartió el momento en sus redes con el mensaje: “¡Lo conseguimos! Todo bien ahora”, reafirmando su compromiso con los fanáticos y el respeto por la infancia.

Temas:

¿Quién, según su opinión, es el mejor compositor de gaitas del Zulia?

Ver los resultados

Cargando ... Cargando ...

Última Hora

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

Kervin “Tuti” Andrade ficha por el Maccabi Tel Aviv de Israel

José Gregorio Hernández: El niño que soñaba con ser pianista profesional y terminó estudiando medicina

José Gregorio Hernández: El niño que soñaba con ser pianista profesional y terminó estudiando medicina

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

Lenyn Sosa se viste de héroe con jonrón durante victoria de Medias Blancas

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

William Contreras llega a los 17 bambinazos en derrota de Cerveceros

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Del Zulia FC al bufete Legal One: El legado de Francisco Hernández en el fútbol venezolano

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote:

Axel confesó que se prepara para ser sacerdote: "A partir de los 60, que por ahí la curva de la vida está un poco más relax"

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Luis García vuelve a las Grandes Ligas tras un largo proceso de rehabilitación

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Barry Gibb cumple 79 años cultivando un legado musical que pasará a la eternidad

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Vladímir Putin se reúne con el presidente iraní

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Barcelona no pasó del empate ante Rayo Vallecano

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Yangel Herrera es nuevo jugador de la Real Sociedad

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Horóscopo: Esto es lo que te deparan los astros este lunes 1° de septiembre de 2025

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Titulares de la prensa nacional para este lunes 1° de septiembre

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Sureñas revalidan el título en la Copa “Proyecto Deporte Soy, Siglo 21”

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Pixar confirma Coco 2, con estreno previsto para 2029

Francisco García y su esquina que nunca duerme

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Con un crédito pa’ un negocito, el papá de Alexander, un joven parapléjico, le resolvería la vida

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Provoca volver al colegio con estas bellezas de morrales: Los hay para todos los bolsillos

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Así quedó la casa del profesor Nelson Bracho luego del saneamiento

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

Jorman, el adolescente de 12 años que corta el cabello en una &quot;improvisada barbería&quot;

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

El Wayúu y su fogón en Maracaibo: Aviva el fuego de su riqueza cultural y culinaria

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Katyusha, la melodía de las barquillas en Maracaibo: una música de la Segunda Guerra Mundial

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Nos metimos en los zapatos de un limpiavidrios

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Decidió volver a Venezuela dejando en Colombia sus piernas, sin quebrantar las ganas de trabajar

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

Rendirán homenaje al gran Manuel Chau

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

En Maracaibo hay una Venezuela de Antier

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

Lago Club Gym &amp; Spa ofrece múltiples beneficios para sus afiliados #maracaibo #gym #lagogym #zulia

En el Lido nació el Tumbarrancho

En el Lido nació el Tumbarrancho

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Noticia al Día llega a UN MILLÓN de seguidores en Instagram

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Tiendas Baratodo ahora en el Centro de Maracaibo

Pradelli y sus carros del futuro

Pradelli y sus carros del futuro

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Fresh Market abre el segundo Auto Fresh en Cecilio Acosta

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Tiendas Baratodo, la nueva opción comercial en la Costa Oriental del Lago

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Fasto tiene los productos del mar para Semana Santa

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Comic Boom estremece Maracaibo con Gerardo Reyero y el Bazar Boom

Lo más visto

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Hallan sin vida a Valeria Afanador, la niña que había desaparecido en Cajicá

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Este sábado 30-Ago se realizó la boda del venezolano Leopoldo Maduro Vollmer con la princesa María Carolina

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Captan a hombre orinando en plena vía pública en el sector La Chamarreta de Maracaibo

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan

Un hombre desciende de las guayas del Puente sobre el Lago y lo apodan "Tom Cruise" en redes sociales

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Estas son las parroquias de Maracaibo donde está llegando el AGUA

Noticias Relacionadas

Al Dia

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y 1.200 misiles apuntan a Venezuela

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, denunció…
Al Dia

Presidente Maduro: Ocho buques de guerra y 1.200 misiles apuntan a Venezuela

“Venezuela está enfrentando la más grande amenaza que se ha visto en nuestro continente en los últimos 100 años”, denunció…
Al Dia

Partido ORA tomó la plaza Bolívar de Maracaibo y elevó oraciones en defensa de la paz en Venezuela

En la actividad participaron pastores, evangelistas, maestros, profetas y apóstoles del partido Organización Renovadora Auténtica (ORA) de las 18 parroquias de la capital zuliana.
Sucesos

Por insultar y golpear a su madre de 79 años fue detenido un hombre en Santa Bárbara del Zulia

La información aportada por el referido organismo policial indica que la septuagenaria se presentó en el Centro de Coordinación Policial Sur del Lago Oeste, donde relató que su hijo de nombre Johnny Cesar Montaner Rosales (49) siempre la trata con agresividad y malas palabras.


Noticias de Maracaibo y Sucesos del Zulia las 24 horas al dia en Venezuela
Todos los Derechos Reservados. Noticia al Dia ©2025