¡Encendido! Eugenio Suárez explotó el bombazo 21 de la temporada

El antesalista criollo Eugenio Suárez la volvió a desaparecer este domingo al conectar un jonrón de dos carreras en el quinto inning del partido entre los Diamondbacks de Arizona y los Padres de San Diego. El batazo de cuatro esquinas no pudo evitar la derrota de las serpientes que cayeron 8-2 en la jornada dominical celebrada en el Chase Field de Phoenix.

El impresionante estacazo de Suárez no solo le dio la ventaja a su equipo, sino que también rompió el no-hitter que mantenía el lanzador Nick Pivetta, al enviar la pelota a las gradas del jardín izquierdo.

Con el estacazo, Suárez alcanzó su vigesimoprimer jonrón de temporada y se acerca a una marca personal: está a solo tres de llegar a los 300 de por vida en las Grandes Ligas.

