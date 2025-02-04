Encuentran cadáver de futbolista croata en el Puerto de Alicante

Tras reportarse la desaparición del futbolista croata, Jakov Jelkic, de 24 años, se confirmó este martes la muerte del jugador que militaba en el FC Granges Paccot, club de la tercera división del fútbol suizo.

El cuerpo del croata fue encontrado flotando en las aguas del puerto de Alicante, España, lo que puso fin a una búsqueda que duró dos días.

Según investigaciones en localidad española, Jelkic viajó a Alicante el 31 de enero junto a sus compañeros de equipo para disfrutar de unas vacaciones, pero la madrugada del 1 de febrero, lo vieron por última vez en una discoteca, de donde salió en estado de ebriedad.

Cámaras de seguridad mostraron al futbolista dirigiéndose hacia el puerto.

