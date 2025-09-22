El venezolano Ender Echenique anotó su primer gol en el Cincinnati FC durante la victoria de su equipo 3-2 ante el Galaxy de Los Angeles.

El criollo marcó el tanto en el minuto 9 después de un pase filtrado del brasileño Evander, para abrir el marcador 1-0 a favor de su conjunto.

Este significó el primer gol del venezolano con los Orange & Blue, que son segundos del Este con 58 unidades, dos menos que el Philadelphia Union.

Cabe destacar que Echenique venía de dar su primera asistencia con FC Cincinnati en el triunfo agónico 2-1 frente a Nashville SC.

These set-ups could not be sweeter. 🤩



Evander had three assists in @fccincinnati's 3-2 win over the LA Galaxy. pic.twitter.com/3nsUZgJFPC — Major League Soccer (@MLS) September 21, 2025

