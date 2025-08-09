Endrick es el heredero del dorsal ‘9’ en el Real Madrid

El delantero brasileño Endrick portará el histórico dorsal número ‘9’ en el primer equipo del Real Madrid, según la actualización oficial publicada en la web del club. El joven atacante cede el número ‘16’ al canterano Gonzalo García, quien recientemente firmó su renovación hasta junio de 2030.

El cambio se produce tras la decisión del francés Kylian Mbappé de adoptar el dorsal ‘10’, el mismo que utiliza con la selección nacional de Francia. Con el número ‘9’ libre, las opciones se reducían a Endrick, quien lo había utilizado en categorías inferiores, y Gonzalo García, revelación en el pasado Mundial de Clubes.

La incógnita quedó despejada con la continuidad asegurada de Gonzalo, quien hereda el ‘16’ que Endrick lució en su primera temporada como madridista. El brasileño llegó al club procedente del Palmeiras en diciembre de 2022, con apenas 16 años, y se incorporó a la primera plantilla tras cumplir la mayoría de edad.

En su primer curso, Endrick disputó 847 minutos en 37 partidos (de 68 posibles), anotando siete goles, cinco de ellos en seis encuentros de Copa del Rey, y repartiendo una asistencia.

Lee también: Laila Chirinos conquistó una nueva dorada para el Zulia en los Juegos Deportivos Nacionales Estudiantiles