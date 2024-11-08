Martes 26 de agosto de 2025
Deportes

Enfrentamiento entre simpatizantes palestinos y aficionados del Maccabi Tel Aviv deja detenidos en Ámsterdam

Enfrentamiento entre simpatizantes palestinos y aficionados del Maccabi Tel Aviv deja detenidos en Ámsterdam. Foto: RRSS

Por Christian Coronel

Enfrentamiento entre simpatizantes palestinos y aficionados del Maccabi Tel Aviv deja detenidos en Ámsterdam
La Policía antidisturbios de Países Bajos tuvo que intervenir al registrarse enfrentamientos en el centro de Ámsterdam entre seguidores del club de futbol israelí Maccabi Tel Aviv y manifestantes propalestinos. Esto después del duelo en el que Tel Aviv perdió 5-0 ante el Ajax en la Liga de Europa.

De acuerdo a la policía neerlandesa, un total de 57 personas fueron arrestadas, entre ellas una treintena en el estadio Johan Cruyff y sus alrededores por alterar el orden público y portar o encender fuegos artificiales. Debido a los incidentes, la policía todavía mantiene una presencia visible en la ciudad.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, informó que "está al tanto de los detalles del grave incidente de violencia en Ámsterdam contra ciudadanos israelíes" y ordenó el envío "inmediato" de dos aviones de rescate para sacarlos del país.

Los enfrentamientos estallaron a pesar de que se había prohibido una protesta propalestina, por orden de la alcaldesa de Ámsterdam, Femke Halsema, quien temía que se produjeran choques entre los manifestantes y los seguidores del club israelí.

Los detalles de los incidentes no estaban claros, pero medios israelíes informaron que el primer ministro Benjamin Netanyahu llamó a su homólogo holandés para hablar de la situación.

Noticia al Dia / La Jornada

Temas:

