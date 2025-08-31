Equipo de Messi y Suárez debuta triunfando en el fútbol uruguayo

El sueño compartido por Luis Suárez y Lionel Messi comenzó a hacerse realidad este sábado, cuando el Deportivo LSM hizo su debut oficial en la Divisional D del fútbol uruguayo, con una victoria 2-0 sobre Academia en el arranque de la temporada 2025.

El equipo, dirigido por Rafael Cánovas, mostró solidez y carácter en su primer encuentro, con goles de Martín Parodi y del experimentado delantero Rodrigo Pastorini, quien cuenta con trayectoria en el Hércules de España y en clubes históricos como Peñarol y Nacional. Pastorini, autor del segundo tanto, fue expulsado tras su anotación y no estará disponible para el próximo compromiso.

La fundación del club fue anunciada por Suárez el pasado 27 de mayo, en un emotivo video donde destacó la importancia del proyecto para su familia y reveló que su amigo y excompañero en Barcelona, Lionel Messi, también formaría parte de esta nueva etapa. Ambos futbolistas, actualmente en el Inter Miami, comparten ahora no solo el campo de juego, sino también una visión común sobre el desarrollo del fútbol desde sus raíces.

“Este proyecto es el lugar perfecto para seguir compartiendo nuestra visión de fútbol y recordar nuestros inicios. Por eso invité a mi amigo para que se una a este sueño profesional”, expresó Suárez en el anuncio oficial.

Con una plantilla joven y ambiciosa, Deportivo LSM se prepara para afrontar una temporada que contará con 14 equipos en competencia, y que representa una nueva plataforma para el desarrollo del talento local bajo el respaldo de dos leyendas del fútbol mundial.

