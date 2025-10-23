Jueves 23 de octubre de 2025
Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia

El director del FBI, Kash Patel, describió la red de apuestas como una organización criminal de alcance nacional, vinculada a familias mafiosas

Por Christian Coronel

Escándalo en la NBA: Billups y Rozier detenidos por apuestas vinculadas a la mafia
El base del Heat de Miami, Terry Rozier, y el entrenador de los Trail Blazers de Portland, Chauncey Billups, han sido arrestados en el marco de una investigación sobre apuestas deportivas, según informaron las autoridades a CNN Sports. También está involucrado en la investigación el exjugador de la NBA, Damon Jones.

El director del FBI, Kash Patel, describió la red de apuestas como una organización criminal de alcance nacional, vinculada a familias mafiosas. La investigación abarca a 31 acusados y se estima que el dinero involucrado asciende a decenas de millones de dólares.

Rozier enfrenta acusaciones de amañar partidos, presuntamente compartiendo información sobre las alineaciones y fingiendo una lesión durante un partido para beneficiar a la red de apuestas.

Por su parte, Billups está siendo investigado por su participación en partidas ilegales de póker que se llevaron a cabo en lugares como Manhattan, Miami, Las Vegas y los Hamptons, donde se dice que estaban involucrados miembros de al menos tres familias mafiosas de Nueva York.

Las autoridades han indicado que tanto Billups como Jones recibieron pagos por su participación, incluyendo un caso en el que Jones solicitó un adelanto de US$ 2,500 antes de asistir a una de estas partidas.

