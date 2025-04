Escuela de Fútbol Cecilio Acosta se lleva dos títulos en Valledupar

Las categorías sub 16 y sub 20 de la Escuela de Fútbol Cecilio Acosta, demostraron un juego superior y se impusieron a sus rivales colombianos con marcadores de 5-2 y 2-0, respectivamente, dejando en alto el nombre de Venezuela.



Con un planteamiento estratégico y una ejecución impecable, los jóvenes talentos de Cecilio Acosta dominaron sus encuentros y vieron el fruto al consagrarse campeones.



Aunque la categoría sub 18 no pudo alcanzar la gloria, su desempeño fue digno de reconocimiento. A pesar de generar numerosas oportunidades de gol, la suerte no estuvo de su lado y cayeron por un ajustado marcador de 2-1.



"Esta experiencia ha sido invaluable para nuestros atletas", expresó el profesor José Cortissoz, director técnico de la escuela. "Los dos campeonatos y el subcampeonato son un reflejo del arduo trabajo y la dedicación de nuestros jugadores y cuerpo técnico. Estos logros nos motivan a seguir mejorando y a formar atletas de alto rendimiento".



Cortissoz destacó la importancia de los valores inculcados en la escuela: "El que se queda pensando en las derrotas nunca consigue avanzar. En Cecilio Acosta, fomentamos la resiliencia y el espíritu de superación. Estos valores nos diferencian y nos permiten enfrentar los desafíos con una mentalidad ganadora".



Este lunes 20 de enero, se llevará a cabo la ceremonia de premiación, donde los campeones recibirán sus merecidos trofeos y reconocimientos. Sin duda, este triunfo representa un hito en la historia de la Escuela de Fútbol Cecilio Acosta y consolida su posición como una de las mejores escuelas de formación deportiva del país.

