España anunció sus convocados para la Uefa Nations League

La selección española, dirigida por el entrenador Luis De La Fuente, anunció este viernes 14 de marzo sus convocados para la Uefa Nations League.

‘La Roja’, quien es la actual campeona europea, deberá enfrentar el próximo jueves 20 de marzo a Países Bajos en los cuartos de final de la Uefa Nations League.

En la lista de convocados resaltan como novedades el defensor de Real Madrid, Raúl Asencio, Samu Omorodion y Bryan Zaragoza. Por su parte, las ausencias más llamativas son las de Isco, Fermín y Balde.

Lee también: Piqué niega entre lágrimas haber pagado a Rubiales por el contrato de la Supercopa en Arabia Saudí

🇪🇸La LISTA de ESPAÑA para los 'CUARTOS' de la NATIONS LEAGUE (vs. Países Bajos):



✅Asencio, Samu Omorodion y Bryan Zaragoza.

❌Isco, Asensio, Fermín y Balde. pic.twitter.com/9UPhmSPTNX — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) March 14, 2025

Noticia al Dia