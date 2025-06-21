Espérance Tunis eliminó a Los Angeles FC en el Mundial de Clubes

Espérance Tunis venció 1-0 este viernes a Los Angeles FC en el cierre de la segunda jornada del Grupo D y propició que el Flamengo de Brasil se convirtió en el primer clasificado a los octavos de final del Mundial de Clubes.

Con el triunfo africano, los brasileños aseguraron su pase a la ronda de los 16 mejores equipos debido a que los tunecinos (terceros, tres puntos) y el Chelsea de Inglaterra (segundo con tres) se enfrentan en la tercera y última fecha de la zona, el martes en Filadelfia.

A raíz del mata-mata entre sus perseguidores, que necesariamente resultará con uno de los dos eliminados, los rojinegros (seis), que derrotaron más temprano 3-1 a los Blues en «Fili», no pueden ser desalojados de la zona de clasificación.

La victoria del Espérance significó a la vez la eliminación de LAFC, el equipo estadounidense de los campeones mundiales franceses Hugo Lloris y Olivier Giroud, segundo cuadro en despedirse del certamen tras el Auckland City de Nueva Zelanda.

Lee también: Brasil se postuló como candidato para ser sede del Mundial de Clubes 2029

𝐋𝐀𝐓𝐄 𝐃𝐑𝐀𝐌𝐀 as ES Tunis keep their hopes of reaching the next round alive 🫨🇹🇳 pic.twitter.com/Efd1ig2leC — 433 (@433) June 21, 2025

Noticia al Dia