Este 11-nov se celebra en el Zulia el Día de Luis Aparicio: primer y único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas

El 11 de noviembre de cada año se celebra en el Estado Zulia el Día de Luis Aparicio, por decreto…

Este 11-nov se celebra en el Zulia el Día de Luis Aparicio: primer y único venezolano en el Salón de la Fama de las Grandes Ligas
El 11 de noviembre de cada año se celebra en el Estado Zulia el Día de Luis Aparicio, por decreto de la Gobernación del Zulia, para homenajear al primer y, hasta ahora, único venezolano exaltado al Salón de la Fama de la gran carpa.

El decreto, aprobado por las autoridades estatales en el 2011, rinde honor y reconoce la carrera del icónico campocorto por parte de la comunidad marabina y zuliana, seleccionando el 11 de noviembre debido al dorsal que utilizó el toletero zuliano durante toda su estancia en las Grandes Ligas.

Carrera en la Major League Baseball (MLB)

El pelotero zuliano, de 90 años, disputó 18 temporadas en el mejor béisbol del mundo, militando en tres equipos: Medias Blancas de Chicago (dos veces), Orioles de Baltimore y Medias Rojas de Boston, escuadras que juegan en la Liga Americana.

El debut de Aparicio en las mayores se suscitó el 19 de abril de 1956, en un encuentro ante los Indios de Cleveland desarrollado en el Comiskey Park de Chicago; en aquella oportunidad, el nacido en Santa Lucía pegó un sencillo y fue participe de un doble play jugando a la defensiva.

En su temporada de novato, bateó 142 hits en 533 turnos, con un promedio de .266, tres jonrones, 56 carreras impulsadas y 69 anotadas.

En 1959 llegó a la Serie Mundial con Medias Blancas de Chicago, perdiendo en seis juegos ante los Dodgers de Los Ángeles.

Fue cambiado a los Orioles de Baltimore en 1963, novena con la que jugaría hasta el año 1968, ganando en el camino una Serie Mundial en 1966, barriendo a los Dodgers de Los Ángeles.

En 1967 regresa a los Medias Blancas de Chicago, disputando tres temporadas hasta 1970, cuando se muda a los Medias Rojas de Boston, el cual sería su último equipo en las mayores.

El 28 de Septiembre de 1973, el torpedero juega su último partido en la gran carpa ante Cerveceros de Milwaukee, conectando un sencillo y anotando una carrera. Tras la finalización de ese encuentro, Aparicio se retiró oficialmente del beisbol, culminando una brillante carrera de 18 temporadas en la MLB.

En cuanto a números, el infielder registró diez mil 230 turnos al bate, dos mil 677 imparables, siete mil 921 carreras remolcadas y mil 335 anotadas y promediando .262, destacando ofensivamente a pesar de ser reconocido mayoritariamente por su defensa.

En relación a los premios, Aparicio se alzó como el Novato del Año, ganó nueve Guantes de Oro y fue líder en el departamento de bases robadas durante nueve campañas consecutivas, dejando registros históricos.

Luego de cinco intentos, en 1984 finalmente Aparicio selló su nombre en Cooperstown, obteniendo el 84,62% de los votos, convirtiéndose en el primer y único venezolano de momento en ingresar al terreno de los inmortales.

Trayectoria en el béisbol venezolano

El 18 de noviembre de 1953 fue la fecha del debut de la leyenda zuliana en el béisbol venezolano en su natal Maracaibo, portando el uniforme de Gavilanes, donde su tío era el dueño del equipo, en un encuentro ante Pastora de los Llanos. Para aquella ocasión, el joven beisbolista recibió un guante y un bate de su padre, entrando al campo para honrar un legado de padre e hijo.

En el beisbol criollo vistió la camiseta de seis conjuntos: Águilas del Zulia, Tiburones de la Guaira, Leones de Caracas, Tigres de Aragua, Cardenales de Lara e Industriales de Valencia, este último en calidad de refuerzo.

Lee también: Realizarán en el Consejo Legislativo del Estado Zulia una sesión solemne por el Día de Luis Aparicio

