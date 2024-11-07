Este 7 de noviembre se celebra el Día del Periodista Deportivo

El 7 de noviembre se celebra todos los años el Día del Periodista Deportivo. Es una conmemoración al trabajo realizado por todos ellos que cada día nos informan sobre todo lo relacionado con el deporte.

El origen de este día se encuentra en el año 1938, siendo establecido por el Primer Congreso Nacional de Periodistas en Buenos Aires para conmemorar el trabajo de tantos periodistas deportivos que día a día nos informan.

En el día de hoy se hace un bonito reconocimiento a todos los periodistas deportivos ya sean de cualquier medio de comunicación pretenden y hacen llegar a los oyentes, lectores… las noticias relacionadas con el mundo del deporte. Son realizados diversos eventos en los que se pone de manifiesto el gran trabajo que realizan a la vez de recordar a todos aquellos que ya no están trabajando fuera la causa que fuera.

Un periodista deportivo es un periodista especializado en deporte. Su trabajo no sólo consiste en informar a los ciudadanos de las noticias deportivas sino que además las hace llegar de una manera más cercana y llegue a convertirse en una noticia importante que genere debates, coloquios, etc.

Existe una gran variedad de periodistas deportivos en cuanto a su puesto de trabajo se refiere. Los periodistas deportivos que trabajan para un periódico, revista, etc. redactan aquellos artículo referidos a los acontecimientos deportivos que van a tener lugar, así como toda aquella información de los deportistas que a la población les puede interesar.

También existe otro tipo de periodistas que trabajan en pleno terreno de juego. Estos deportistas son los que narran el evento deportivo en directo para una emisora de radio, una cadena de televisión, etc.

Su forma de comentar lo que está viendo y lo que está ocurriendo es lo que le lleva a tener más televidentes o seguidores de radio, por lo que su trabajo no consiste en comentar sólo lo que ve, sino en hacer llegar la información de una manera clara, concisa, precisa para su mejor entendimiento.

Dentro de los periodistas deportivos que narran los acontecimientos deportivos cabe destacar aquellos que retransmiten los juegos olímpicos. Se trata de periodistas especializados en cada uno de los deportes que se desarrollan en las olimpiadas. Suelen ser profesionales con numerosos años de experiencia en el mundo del deporte y sobre todo en el deporte que narran.

A su vez, conocen las técnicas, la historia, el reglamento de dicho deporte y, sobre todo, tienen una gran capacidad para recordar eventos anteriores similares a estos en los que podrán apoyarse a hora de hacer estadísticas, comparaciones, etc. Las retransmisiones suelen ser muy amenas y de mano de unas personas que conocen muy bien todos los términos técnicos que utilizan en su retransmisión.

