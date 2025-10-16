Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Águilas del Zulia anunció es jueves el róster correspondiente a la primera semana de competición de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).
El conjunto rapaz iniciará la semana enfrentando en dos series a los Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes desde los días 16, 17, 18 y 19 de octubre, en cuatro juegos que se disputarán a las 7.00 pm, de acuerdo a la programación de la LVBP.
A continuación, los nombres de los peloteros inscritos en el róster.
Roster Oficial – Temporada 2025/26 Semana I – Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)
Lanzadores
18 Alejandro Meleán
34 Andry Lara
41 Brayan Palencia
83 Denny Bentley
44 Dovydas Neverauskas
50 Eybersson Polanco
39 Francisco Carrillo
58 Francisco Morales
0 Henry Centeno
73 Henry Gómez
57 Ismael Quillón
60 Jonh Henríquez
48 José Dávila
12 Matt Solter
42 Nomar Rojas
71 Patrick Wicklander
70 Pedro Rodríguez
55 Ronaldo Alesandro
56 Silvino Bracho
Receptores
43 Arturo Nieto
24 José Godoy
80 Omar Martínez
Infielders
6 Aeverson Arteaga
22 Ali Castillo
26 Angelo Castellano
3 Bryant Flete
13 Eduardo Torrealba
5 Luis Castro
37 Osleivis Basabe
Outfielders
23 Gabriel Martínez
9 Jaison Chourio
28 José Pirela
7 Simón Muzziotti 63 Yonathan Perlaza
Cuerpo Técnico
17 Lipso Nava – Manager
20 Heberto Andrade – Coach de banca
47 Wilson Álvarez – Coach de pitcheo
16 Orlando Muñoz – Coach de bateo
65 Alex Delgado – Coach de receptores
15 Guillermo Larreal – Coach de bullpen
30 Carlos Maldonado – Coach de tercera base
17 Alex Romero – Coach de primera base
74 Néstor Smith – Asistente de bateo