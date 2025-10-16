Este es el róster de Águilas para la primera semana de competencia en la LVBP

Águilas del Zulia anunció es jueves el róster correspondiente a la primera semana de competición de la temporada 2025-2026 de la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP).

El conjunto rapaz iniciará la semana enfrentando en dos series a los Tiburones de La Guaira y Navegantes del Magallanes desde los días 16, 17, 18 y 19 de octubre, en cuatro juegos que se disputarán a las 7.00 pm, de acuerdo a la programación de la LVBP.

A continuación, los nombres de los peloteros inscritos en el róster.

Roster Oficial – Temporada 2025/26 Semana I – Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP)

Lanzadores

18 Alejandro Meleán

34 Andry Lara

41 Brayan Palencia

83 Denny Bentley

44 Dovydas Neverauskas

50 Eybersson Polanco

39 Francisco Carrillo

58 Francisco Morales

0 Henry Centeno

73 Henry Gómez

57 Ismael Quillón

60 Jonh Henríquez

48 José Dávila

12 Matt Solter

42 Nomar Rojas

71 Patrick Wicklander

70 Pedro Rodríguez

55 Ronaldo Alesandro

56 Silvino Bracho

Receptores

43 Arturo Nieto

24 José Godoy

80 Omar Martínez

Infielders

6 Aeverson Arteaga

22 Ali Castillo

26 Angelo Castellano

3 Bryant Flete

13 Eduardo Torrealba

5 Luis Castro

37 Osleivis Basabe

Outfielders

23 Gabriel Martínez

9 Jaison Chourio

28 José Pirela

7 Simón Muzziotti 63 Yonathan Perlaza

Cuerpo Técnico

17 Lipso Nava – Manager

20 Heberto Andrade – Coach de banca

47 Wilson Álvarez – Coach de pitcheo

16 Orlando Muñoz – Coach de bateo

65 Alex Delgado – Coach de receptores

15 Guillermo Larreal – Coach de bullpen

30 Carlos Maldonado – Coach de tercera base

17 Alex Romero – Coach de primera base

74 Néstor Smith – Asistente de bateo