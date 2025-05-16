Jueves 21 de agosto de 2025
Este es el saldo del atropello masivo previo al duelo entre Barcelona y Espanyol

Entre los heridos hay uno estado crítico

Por Daniel García

Foto: Agencias
Un grave incidente se registró en Cornellà de Llobregat, en los alrededores del estadio del RCD Espanyol, cuando un vehículo atropelló a varios hinchas que esperaban el inicio del partido.

El hecho dejó un saldo de 17 personas heridas, lo que provocó una rápida intervención de los cuerpos de emergencia y los Mossos d’Esquadra.

Estado de los afectados
El Departamento de Salud de la Generalitat de Cataluña informó que 13 de los 17 heridos han sido dados de alta, mientras que cuatro continúan bajo observación médica. Uno de ellos, un hombre de 41 años, permanece en estado grave en la unidad de cuidados intensivos (UCI).

¿Cómo ocurrió el atropello?
El incidente se produjo en horas de la tarde, apenas 30 minutos antes del inicio del encuentro en el que el FC Barcelona se proclamó campeón de liga.

La zona estaba abarrotada de hinchas cuando un automóvil blanco irrumpió de manera abrupta entre la multitud. Imágenes difundidas por medios españoles muestran cómo el vehículo aceleró repentinamente, impactando a varias personas contra el parabrisas y derribando a otras al suelo.

Los Mossos d’Esquadra detuvieron en el lugar a la conductora, una mujer de 34 años, quien fue trasladada a un Centro de Atención Primaria tras el suceso. Según el informe policial, las pruebas de alcoholemia y consumo de sustancias dieron resultado negativo.

Investigación en curso
El comisario Eduard Sallent, portavoz de la policía catalana, explicó que una de las hipótesis es que la mujer pudo haberse sentido asediada por la multitud y aceleró en reacción a la situación.

No obstante, la investigación continúa y aún no se ha confirmado el móvil del atropello. Las autoridades han descartado, por el momento, que se trate de un acto terrorista.

El hecho ha generado gran conmoción en la comunidad futbolística, mientras se esperan avances en las indagaciones sobre lo ocurrido.

Dentro del estadio, el inicio del partido sufrió una breve interrupción a raíz de los hechos ocurridos en el exterior. No obstante, el encuentro prosiguió y el FC Barcelona se consagró campeón de LaLiga al vencer 2-0 al Espanyol, con goles de Fermín López y del joven delantero Lamine Yamal.

