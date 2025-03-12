Esto fue lo que dijeron los médicos de Maradona tras su muerte en 2020

El argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, dejando un gran vacío en la mayoría de los aficionados del "deporte rey".

Cabe destacar que el 2 de noviembre de 2020, Maradona fue internado en un hospital de La Plata, supuestamente por motivos psicológicos y con terribles antecedentes de adicciones. Un representante del exfutbolista dijo que su estado no era grave. Un día después, se sometió a una cirugía cerebral de emergencia para tratar un hematoma subdural.

Dejó la internación el 12 de noviembre después de una cirugía exitosa y fue supervisado por médicos como paciente externo.

Luego de su muerte (25 de noviembre de 2020) la autopsia determinó que Diego Armando Maradona falleció a causa de un “edema agudo de pulmón” y de “una insuficiencia cardíaca”. Asimismo, según los fiscales que investigaron el caso, “el fatal desenlace podría haberse evitado”.

El exfutbolista estaba “en una situación de desamparo”, “librado a su suerte”, debido a la actuación deficiente de los profesionales de la salud que tenían a cargo la rehabilitación y desintoxicación del astro argentino.

A partir de ese diagnóstico, los magistrados acusaron por homicidio simple a ocho integrantes del equipo de médicos y enfermeros involucrados: siete de ellos están siendo juzgados desde este martes en los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires, y enfrentan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Leopoldo Luque, de 43 años, uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años de vida. Agustina Cosachov, de 40 años, había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. Carlos Díaz, de 33 años, es un psicoanalista dedicado al tratamiento de adicciones y había ingresado al equipo que atendía a Maradona el 26 de octubre de 2020. Estos son algunos de los acusados.

Por su parte, también tenemos a Ricardo Almirón, 41 años, quien era uno de los enfermeros enviados por la empresa de salud privada que atendía a Maradona, Swiss Medical, y tenía a cargo su cuidado nocturno. Finalmente, el médico clínico Pedro Di Spagna, de 49 años, el cual tenía asignado el seguimiento y la supervisión de la internación domiciliaria de Maradona.

