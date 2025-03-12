Lunes 22 de septiembre de 2025
Esto fue lo que dijeron los médicos de Maradona tras su muerte en 2020

La autopsia determinó que Maradona falleció a causa de un “edema agudo de pulmón” y de “una insuficiencia cardíaca”

Por Christian Coronel

Esto fue lo que dijeron los médicos de Maradona tras su muerte en 2020
El argentino Diego Armando Maradona, considerado uno de los mejores futbolistas de la historia, falleció a los 60 años el 25 de noviembre de 2020, dejando un gran vacío en la mayoría de los aficionados del "deporte rey".

Cabe destacar que el 2 de noviembre de 2020, Maradona fue internado en un hospital de La Plata, supuestamente por motivos psicológicos y con terribles antecedentes de adicciones. Un representante del exfutbolista dijo que su estado no era grave. Un día después, se sometió a una cirugía cerebral de emergencia para tratar un hematoma subdural.

Dejó la internación el 12 de noviembre después de una cirugía exitosa y fue supervisado por médicos como paciente externo.

Luego de su muerte (25 de noviembre de 2020) la autopsia determinó que Diego Armando Maradona falleció a causa de un “edema agudo de pulmón” y de “una insuficiencia cardíaca”. Asimismo, según los fiscales que investigaron el caso, “el fatal desenlace podría haberse evitado”.

El exfutbolista estaba “en una situación de desamparo”, “librado a su suerte”, debido a la actuación deficiente de los profesionales de la salud que tenían a cargo la rehabilitación y desintoxicación del astro argentino.

A partir de ese diagnóstico, los magistrados acusaron por homicidio simple a ocho integrantes del equipo de médicos y enfermeros involucrados: siete de ellos están siendo juzgados desde este martes en los tribunales de San Isidro, en Buenos Aires, y enfrentan posibles penas de entre 8 y 25 años de prisión.

Leopoldo Luque, de 43 años, uno de los médicos personales de Maradona en sus últimos años de vida. Agustina Cosachov, de 40 años, había comenzado a tratar a Maradona cinco meses antes de su deceso. Carlos Díaz, de 33 años, es un psicoanalista dedicado al tratamiento de adicciones y había ingresado al equipo que atendía a Maradona el 26 de octubre de 2020. Estos son algunos de los acusados.

Por su parte, también tenemos a Ricardo Almirón, 41 años, quien era uno de los enfermeros enviados por la empresa de salud privada que atendía a Maradona, Swiss Medical, y tenía a cargo su cuidado nocturno. Finalmente, el médico clínico Pedro Di Spagna, de 49 años, el cual tenía asignado el seguimiento y la supervisión de la internación domiciliaria de Maradona.

Lee también: "A Diego lo asesinaron", denunció el abogado de las hijas de Maradona en el juicio

