Estos serán los cuartos de final en la Uefa Champions League

Este miércoles 12 de marzo se definieron los enfrentamientos de cuartos de final en la Uefa Champions League, después de las clasificaciones de Borussia Dortmund, Arsenal, Aston Villa y Real Madrid.

Cabe destacar que Paris Saint Germain, Barcelona, Bayern Múnich e Inter ya habían asegurado su cupo a la siguiente fase el martes 11 de marzo.

De esta manera, así quedan los enfrentamientos de cuartos de final en la Uefa Champions League, el torneo más importante a nivel clubes en el mundo.

Paris Saint Germain – Aston Villa

Real Madrid – Arsenal

Barcelona – Borussia Dortmund

Bayern Múnich – Inter

The quarter-finals are set ✅



Sim the knockouts & choose your champions! 👇#UCLbracket | @cryptocom — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) March 12, 2025

