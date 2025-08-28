Jueves 28 de agosto de 2025
Deportes

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League

La Champions League arranca una nueva edición con su formato renovado de liga única, que reúne a 36 equipos en duelos de alto nivel

Por Daniel García

Estos serán los enfrentamientos para la nueva temporada de la Uefa Champions League
Foto: Agencias
La Uefa Champions League 2025-2026 está lista para comenzar con su segunda edición bajo el nuevo formato de liga única, que reúne a 36 equipos en una fase de todos contra todos. El sorteo celebrado esta tarde en el Foro Grimaldi de Mónaco definió los cruces más esperados entre los gigantes del fútbol europeo.

El Real Madrid enfrentará a potencias como Manchester City, Juventus y Liverpool, en una fase que promete emociones desde el primer minuto. El conjunto blanco jugará en casa ante City (ING), Juventus (ITA), Marsella (FRA) y Mónaco (FRA), y viajará para medirse con Liverpool (ING), Benfica (POR), Olympiacos (GRE) y Kairat Almaty (KAZ).

Por su parte, el FC Barcelona tendrá un duelo estelar ante el Paris Saint-Germain, vigente campeón, además de enfrentar a Chelsea y Newcastle. Los azulgranas recibirán en el Camp Nou a PSG (FRA), Eintracht Fráncfort (GER), Olympiacos (GRE) y Copenhague (DIN), y serán visitantes ante Chelsea (ING), Brujas (BEL), Slavia Praga (CZE) y Newcastle (ING).

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se medirá con el Inter de Milán, Liverpool y Arsenal, en una fase que pondrá a prueba su solidez táctica. Los colchoneros jugarán como locales ante Inter (ITA), Eintracht Fráncfort (GER), Bodo Glimt (NOR) y Union SG (BEL), y visitarán a Liverpool (ING), Arsenal (ING), PSV (NED) y Galatasaray (TUR).

Un formato que revoluciona la competencia
La nueva estructura elimina los tradicionales grupos y propone una liga única donde cada equipo disputa ocho partidos (cuatro de local y cuatro de visitante) frente a rivales de distintos bombos. Los ocho mejores avanzan directamente a octavos de final, mientras que los ubicados entre el 9.º y el 24.º puesto jugarán un playoff de acceso.

La fase de liga se disputará entre el 16 de septiembre de 2025 y el 28 de enero de 2026, con una cobertura global que promete récords de audiencia y un calendario cargado de emociones.

