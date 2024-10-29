Estos son los equipos con más balones de oro

El Balón de Oro, un prestigioso premio entregado desde 1956 por la revista France Football, anualmente reconoce al mejor futbolista de una temporada, combinando las estadísticas individuales con el número de títulos conseguidos, por lo que es considerado el mayor premio individual en el mundo del fútbol.
Fundado por Gabriel Hanot, director de la revista francesa en aquella época, el premio estaba dirigido únicamente a futbolistas europeos que limitaban en Europa, excluyendo a jugadores de una nacionalidad de otro continente y que jugasen fuera de Europa.
Sin embargo, en 1995 se flexibilizaron las reglas para optar por el galardón, permitiendo a jugadores no europeos que jugaran en una liga del viejo continente. En el 2007 se eliminaron todas las reglas excluyentes, por lo que cualquier jugador podía optar por el balón dorado, sin importar la nacionalidad y la liga donde milita.
A continuación, se mencionan a los equipos con más Balones de Oro en la historia:
- Real Madrid: 12
- Barcelona: 12
- Milán: 8
- Juventus: 8
- Bayern Munich: 5
- Manchester United: 4
- Inter de Milán: 2
- Hamburgo: 2
- Dinamo Kiev: 2
- Blackpool: 1
- Dinamo de Moscú:1
- Dukla Praga:
- Bénfica: 1
- Ajax:
- Ferencváros
- Inter de Miami: 1
- Liverpool: 1
- Dinamo de Kiev: 1
- Borussia Monchengladbach: 1
- Manchester City: 1
- Rodri Hernández (Manchester City) 2024
- Leo Messi (Inter Miami) 2023
- Karim Benzema (Real Madrid) 2023
- Lionel Messi (Paris Saint-Germain) 2023
- No entregado (pandemia de Covid-19) 2020
- Lionel Messi (Barcelona) 2019
- Luka Modric (Real Madrid) 2018
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2017
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2016
- Lionel Messi (Barcelona) 2015
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2014
- Cristiano Ronaldo (Real Madrid) 2013
- Lionel Messi (Barcelona) 2012
- Lionel Messi (Barcelona) 2011
- Lionel Messi (Barcelona) 2010
- Lionel Messi (Barcelona) 2009
- Cristiano Ronaldo (Manchester United) 2008
- Kakà (Milan) 2007
- Fabio Cannavaro (Real Madrid) 2006
- Ronaldinho (Barcelona) 2005
- Andriy Shevchenko (Milan) 2004
- Pavel Nedvd (Juventus) 2003
- Ronaldo (Real Madrid) 2002
- Michael Owen (Liverpool) 2001
- Luís Figo (Real Madrid) 2000
- Rivaldo (Barcelona) 1999
- Zinédine Zidane (Juventus) 1998
- Ronaldo (Inter) 1997
- Matthias Sammer (Borussia Dortmund) 1996
- George Weah (Milan) 1995
- Hristo Stoichkov (Barcelona) 1994
- Roberto Baggio (Juventus) 1993
- Marco Van Basten (Milan) 1992
- Jean Pierre Papin (Marsella) 1991
- Lothar Matthäus (Inter) 1990
- Marco Van Basten (Milan) 1989
- Marco Van Basten (Milan) 1988
- Ruud Gullit (Milan) 1987
- Igor Belanov (Dínamo de Kiev) 1986
- Michel Platini (Juventus) 1985
- Michel Platini (Juventus) 1984
- Michel Platini (Juventus) 1983
- Paolo Rossi (Juventus) 1982
- Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) 1981
- Karl-Heinz Rummenigge (Bayern) 1980
- Kevin Keegan (Hamburgo) 1979
- Kevin Keegan (Hamburgo) 1978
- Allan Simonsen (Borussia Monchengladbach) 1977
- Franz Beckenbauer (Bayern) 1976
- Oleg Blokhin (Dínamo de Kiev) 1975
- Johan Cruyff (Barcelona) 1974
- Johan Cruyff (Barcelona) 1973
- Franz Beckenbauer (Bayern) 1972
- Johan Cruyff (Ajax, Holanda) 1971
- Gerd Müller (Bayern) 1970
- Gianni Rivera (Milan) 1969
- George Best (Manchester United)
- Flórián Albert (Ferencváros) 1967
- Bobby Charlton (Manchester United) 1966
- Eusebio (Benfica) 1965
- Denis Law (Manchester United) 1964
- Lev Yashin (Dínamo de Moscú) 1963
- Josef Masopust (Dukla Praga) 1962
- Omar Sívori (Juventus) 1961
- Luis Suárez (Barcelona) 1960
- Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) 1959
- Raymond Kopa (Real Madrid) 1958
- Alfredo Di Stéfano (Real Madrid) 1957
- Stanley Matthews (Blackpool) 1956
