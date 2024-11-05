Estos son los partidos de hoy 5 de noviembre de la UEFA Champions League

Este martes 5 de noviembre dará inicio la cuarta jornada de la UEFA Champions League, empezando de este modo el final de la primera vuelta de la fase inicial de dicha competencia.

Los encuentros correspondientes a esta jornada serán claves para las aspiraciones de muchos equipos, buscando algunos introducirse entre los primeros ocho lugares, que dan cupo directo a los octavos de final, mientras que otros buscan establecerse entre el noveno y vigésimo cuarto lugar, que ofrecen la posibilidad de jugar playoffs de ida y vuelta para pasar a la fase de eliminación.

Jornada de hoy 5 de noviembre

Slovan Bratislava vs Dinamo Zagreb (1:45pm)

PSV vs Girona (1:45pm)

Borrusia Dortmund vs Sturm Graz (4:00pm)

Celtic F.C. vs RB Leipzig (4:00pm)

Real Madrid vs Milan (4:00pm)

LOSC Lille vs Juventus (4:00pm)

Liverpool vs Bayer Leverkusen (4:00pm)

Sporting Lisboa vs Manchester City (4:00pm)

Bologna vs AS Mónaco (4:00pm)

Todos los horarios corresponden a la hora de Venezuela

Noticia Al Día/UEFA Champions League

Fernando Luzardo/Pasante