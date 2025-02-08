Ethan Salas es invitado al spring training de los Padres por tercer año consecutivo

El superprospecto venezolano, de 18 años, Ethan Salas, encabeza la lista del selecto grupo de 28 peloteros, siendo su tercer año consecutivo con invitación al spring training que arrancará el próximo 21 de febrero.

Un total de cuatro criollos fueron incluidos entre los jugadores invitados a los campos de entrenamientos del conjunto de Padres de San Diego.

Entre los otros venezolanos destacan los lanzadores Harold Chirino y Bradgley Rodríguez, mientras que Yonathan Perlaza en los jardines.

