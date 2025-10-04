Ethan Salas no estará en la Arizona Fall League 2025 para completar su recuperación

El receptor venezolano Ethan Salas, considerado una de las promesas más jóvenes de la organización de los Padres de San Diego, no participará este año en la Arizona Fall League. Según reportó el periodista Jeff Sanders del San Diego Union-Tribune, el jugador de 19 años necesita más tiempo para recuperarse completamente de la lesión en la espalda que lo mantuvo fuera de acción durante gran parte de la temporada.

Salas solo estuvo en plenitud física durante el mes de abril, cuando disputó diez encuentros con el equipo Doble-A San Antonio. En ese breve lapso acumuló 41 apariciones al plato, dejando una línea ofensiva de .188 (6 hits en 32 turnos), con un doble, cinco carreras impulsadas y cinco anotadas. Su BABIP (promedio de bateo en bolas puestas en juego) fue de apenas .214, lo que sugiere que ya enfrentaba dificultades para generar contactos sólidos, incluso desde la campaña anterior, cuando registró un promedio de .256.

La ausencia de Salas en el circuito otoñal representa una oportunidad perdida para mostrar evolución y recuperar valor como prospecto dentro del sistema de ligas menores. La Arizona Fall League suele ser una vitrina clave para talentos emergentes, especialmente aquellos que buscan consolidarse tras temporadas afectadas por lesiones.

Ahora, el joven receptor deberá enfocar sus esfuerzos en llegar en óptimas condiciones a 2026, con la meta de destacar en las sucursales y retomar el camino que lo llevó a ser uno de los nombres más prometedores del beisbol venezolano en el exterior.

