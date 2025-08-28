Eugenio Suárez conecta su jonrón 42 y extiende su racha de poder con los Marineros

El antesalista venezolano Eugenio Suárez volvió a sacudir su madero y conectó jonrón por segundo día consecutivo, para llegar a 42 cuadrangulares en la temporada, en la victoria 4-3 de los Marineros de Seattle sobre los Padres de San Diego.

Suárez fue clave en el triunfo al disparar un batazo de vuelta completa, productor de tres carreras en el cuarto episodio, mismo que rompió el empate y encaminó el resultado. El tablazo fue dirigido entre jardines izquierdo y central, recorriendo 382 pies de distancia.

El de Ciudad Bolívar se fue de 4-2, con tres impulsadas y dos anotadas, consolidando su presencia como uno de los bates más peligrosos del equipo, junto a Cal Raleigh, quien lidera entre los bombarderos con 50 estacazos.

Con esta actuación, el venezolano reafirma su gran momento ofensivo y se mantiene en la lucha por el liderato jonronero de la liga, en una campaña donde también llega a las 104 carreras impulsadas.

Suárez, quien inició la temporada con Arizona antes de ser transferido a Seattle, ha reencontrado regularidad y protagonismo en la recta final, convirtiéndose en pieza clave en la aspiración de los Marineros por alcanzar la postemporada.

Lee también: Sorteo para la nueva temporada de Champions será este jueves