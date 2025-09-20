Eugenio Suárez conectó el vuelacerca 47 de la temporada en triunfo clave de Marineros

Este viernes 19 de septiembre, el antesalista venezolano de los Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, conectó su cuadrangular número 47 de la temporada, contribuyendo de manera decisiva en la victoria 4-0 de su equipo.

El estacazo del criollo fue el segundo de los cuatro jonrones del conjunto de Seattle, y se produjo en la altura del cuarto capítulo, recorriendo 425 pies entre jardines izquierdo y central del Dalkin Park de Texas.

Con este triunfo, los Marineros quedaron en solitario en la cima del Oeste en el joven circuito, y Suárez sigue consolidándose como pieza clave en la ofensiva del equipo.