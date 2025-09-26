Eugenio Suárez despacha cuadrangular e iguala récord histórico entre venezolanos

El venezolano Eugenio Suárez conectó su cuadrangular número 49 de la temporada este jueves 25 de septiembre en la victoria de Marineros de Seattle 6-2 ante Rockies de Colorado.

Suárez igualó las acciones con estacazo por el jardín izquierdo a una velocidad de salida de 107.4 millas por hora y un recorrido de 415 pies de distancia, frente a los envíos de Bradley Blalock, en la parte baja de la segunda entrada.

Este significó su jonrón número 49 en la campaña para igualar su tope personal (2019) y a su vez el de peloteros venezolanos en una sola edición de MLB, quedando a solo uno de convertirse en el primero de su país con 50 vuelacercas en una campaña.

Los Marineros de Seattle aseguraron en el duelo anterior el banderín de la División Oeste de la Liga Americana.

