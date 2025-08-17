El pelotero venezolano de Marineros de Seattle, Eugenio Suárez, despachó su vuelacercas 38 de la campaña este sábado 16 de agosto en el revés 1-3 de su equipo ante Mets de Nueva York en City Field.

‘Geno’ lo hizo ante los envíos de Edwin Díaz en la parte alta del noveno inning, recorriendo el batazo 412 pies entre jardines izquierdo y central, siendo ese su único imparable en tres turnos durante el juego y su carrera impulsada número 92 de la temporada. Además, fue el segundo estacazo desde que fue adquirido por este equipo.

Suárez llevaba solo tres imparables en 37 turnos durante sus primeros 10 juegos del mes de agosto; sin embargo, ha dado al menos un hit en los últimos cuatro desafíos.

Seattle se encuentra en el segundo puesto de la División Oeste de la Liga Americana con récord de 68 victorias y 56 derrotas.

¡GENOOOOO!



¡Jonrón 38 para Eugenio Suárez y el 2do con los Marineros! #TridentsUp | #ElExtrabase⚾️🇻🇪 pic.twitter.com/7yoqW455PY — El Extrabase ⚾️ (@ElExtrabase) August 16, 2025

