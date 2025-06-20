El pelotero venezolano Eugenio Suárez disparó su vuelacercas número 22 de la temporada este jueves 19 de junio en la victoria de Cascabeles de Arizona 9-5 sobre Azulejos de Toronto.

Suárez lo hizo en la parte alta del segundo episodio (con un hombre en base) ante los envíos del lanzador Kevin Gausman para abrir el marcador a favor de su equipo. Al final, impulsó cuatro rayitas.

Con esto, el criollo llega a 298 cuadrangulares de por vida en las Mayores. A su vez, cuenta con un promedio de .237, 62 carreras impulsadas, una base robada y un OPS de .846 en la presente campaña.

Los Cascabeles de Arizona se ubican en la cuarta posición de la División Oeste de la Liga Nacional con récord de 37 victorias y 37 derrotas.

