Eugenio Suárez llega a los 20 jonrones de temporada

El venezolano Eugenio Suárez continúa demostrando su poder ofensivo en la MLB. En la más reciente victoria de los Cascabeles de Arizona sobre los Padres de San Diego, el antesalista conectó su jonrón número 20 del año, consolidando su presencia entre los mejores bateadores de la liga.

En lo que va de campaña, Suárez acumula 59 indiscutibles que incluyen 20 bambinazos, 55 remolques y 49 anotadas para un promedio de 231.

Con esta hazaña, Suárez suma nueve temporadas con al menos 20 cuadrangulares, un logro que lo coloca entre los principales jonroneros venezolanos en la historia de las Grandes Ligas.

Lee también: Bruce, el perro "recogebates" hizo su debut en las Grandes Ligas